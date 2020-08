Abarth 595 da 218 CV sfreccia sull’Autobahn durante un test di velocità | Video

Abarth ha sfruttato il Motor Show di Bologna del 2011 per mostrare al pubblico una nuova gamma di vetture basate sull’Abarth 500 chiamata Abarth 595. Qui viene ripreso il nome delle omonime vetture storiche elaborate all’epoca su base 500.

Inizialmente, le auto hanno debuttato esclusivamente in versione coupé ma poco dopo sono arrivate anche le varianti cabrio. La line-up della compatta sportiva è costituita da sette modelli tra cui la 595 Competizione e la 595 Turismo. La gamma parte con la 595 Custom che si propone come modello entry-level da 140 CV di potenza e che prende il posto della 500 Custom.

Abarth 595: un esemplare modificato raggiunge i 225 km/h sull’autostrada tedesca

Poco dopo abbiamo la Trofeo Edition riservata esclusivamente al mercato inglese. Le varianti Turismo, Competizione e Yamaha Factory Racing sono delle versioni potenziate e personalizzate che si differenziano per la tipologia di clienti a cui sono rivolte.

Disponibile anche l’Abarth 595 50º Anniversario che, come suggerisce il nome, è stata realizzata per omaggiare i 50 anni dalla nascita dell’originale 595 del 1963. La presentazione avvenne durante il Salone di Francoforte del 2013 e proposta in soli 398 esemplari (99 dei quali riservati al mercato giapponese).

A livello tecnico, questo modello differisce dalle altre Abarth 595 per il propulsore in grado di sviluppare 180 CV grazie alle specifiche 695. Di serie abbiamo anche un impianto frenante Brembo con dischi maggiorati da 305 mm sulla parte anteriore e da 240 mm su quella posteriore, un impianto di scarico Record Monza, un tetto apribile Skydome, dei sedili sportivi in pelle rossa con inserti bianchi e tanto altro ancora.

Dopo la galleria fotografica trovate un test di velocità realizzato da AutoTopNL, su un tratto dell’Autobahn in cui non ci sono limiti di velocità, che vede protagonista un’Abarth 595 da 218 CV potenziata dal tuner tedesco Elmerhaus.