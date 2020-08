Fiat Tipo Cross: nuove foto spia

Nuove foto spia di Fiat Tipo Cross sono apparse sul web nelle scorse ore. Su Facebook GabetzSpyUnit ha pubblicato gli ultimi scatti che mostrano il prototipo camuffato del nuovo modello che ormai ha quasi completato il suo sviluppo. Il veicolo farà il suo debutto nel corso del prossimo autunno rappresentando la novità più importante che arriverà con il restyling di Tipo. Si tratterà di una versione crossoverizzata con ruote rialzate della celebre vettura di segmento C.

La nuova Fiat Tipo Cross avrà caratteristiche quali presenza di passaruota in plastica e protezioni sotto scocca che conferiranno al veicolo un carattere più votato all’off road. Inoltre saranno presenti anche gruppi ottici (full LED), cambia il bumper anteriore e posteriore, vengono aggiornati gli interni con due diversi tipi di virtual cockpit, nuovo volante, nuovo infotainment. Il modello in questione si candida dunque a diventare uno dei più venduti nella gamma della vettura che continuerà ad essere prodotta da Tofas a Bursa in Turchia.

