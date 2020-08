Jeep Grand Wagoneer: un nuovo teaser ufficiale potrebbe riferirsi al prossimo SUV

Sappiamo che Jeep porterà sul mercato le nuove generazioni di Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer che dovrebbero debuttare entro la fine del prossimo anno come model year 2022. In attesa di scoprire delle foto spia di prototipi meno mimetizzati, nelle scorse ore la stessa casa automobilistica americana ha pubblicato un teaser su Instagram con un’immagine che mostra la parola Grand.

Questo teaser arriva solo un po’ di giorni dopo l’avvistamento di un prototipo del Jeep Wagoneer visto negli Emirati Arabi Uniti durante alcuni test estremi in confronto con temperature elevate. Le nuove informazioni rilasciate durante il report finanziario del secondo trimestre 2020 da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) hanno confermato l’arrivo delle nuove generazioni di entrambi i SUV.

Jeep Grand Wagoneer: la casa automobilistica statunitense inizia a pubblicare teaser

La produzione di Wagoneer e Grand Wagoneer è stata rinviata al secondo trimestre del 2021 a causa di un ritardo presso lo stabilimento di Warren dove verranno prodotti i due veicoli. In ogni caso, sappiamo che il prossimo Jeep Grand Wagoneer si proporrà sul mercato come un modello di lusso e potrebbe essere il veicolo tecnologicamente più avanzato di FCA.

In particolare, il Grand Wagoneer 2022 dovrebbe disporre di un sistema di infotainment Uconnect 5 con display da 12 pollici senza cornici abbinato a un secondo schermo riservato al passeggero anteriore che gli consentirà di personalizzare la sua esperienza e accedere a varie applicazioni mentre è in viaggio.

Sarà disponibile anche un nuovo sistema di intrattenimento per i sedili posteriori che si baserà sul sistema adottato sull’attuale Chrysler Pacifica. Ci sarà anche il nuovo sistema head-up display. Per quanto concerne i materiali, addetti ai lavori sostengono che il nuovo Jeep Grand Wagoneer potrebbe fare uso di alluminio, legno pregiato e pelle, nonché un nuovissimo quadro strumenti digitale completamente personalizzabile.

Riguardo le motorizzazioni, il nuovo SUV potrebbe essere offerto anche in una versione ibrida plug-in la quale gli permetterà di funzionare anche a batteria, quindi senza produrre emissioni. In conclusione, a bordo del modello troveremo la tecnologia di guida autonoma di Livello 3 e vari sistemi di assistenza alla guida come Lane Keep Assist e Active Blind Spot Assist.