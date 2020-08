Citroën SpaceTourer: ecco le novità della gamma 2020

Citroën ha deciso di aggiornare la gamma del Citroën SpaceTourer, portando con sé diverse novità in termini di comfort e sicurezza. Innanzitutto, lo SpaceTourer 2020 adesso propone di serie dei cerchi in lega diamantati da 17″, degli specchietti ripiegabili, dei sensori di parcheggio posteriori e dei sedili anteriori con funzione di riscaldamento.

La gamma 2020 è composta da quattro allestimenti: Feel, Shine, Business e Business Lounge. Il primo rappresenta il modello entry-level del nuovo furgone e propone di serie il sistema di infotainment Citroën Connect NAV DAB, una doppia porta laterale scorrevole con funzione hands-free e una panca a tre posti individuali che possono essere ripiegati a tavolino.

Citroën SpaceTourer: annunciato il model year 2020 del popolare furgone

L’allestimento Shine offre di serie diversi accessori come configurazione a nove posti, cerchi da 17″ con copricerchi, sensori di parcheggio posteriori, specchietti ripiegabili, panca biposto anteriore, radio Citroën Connect DAB e tanto altro ancora.

Infine, i Citroën SpaceTourer Business e Business Lounge sono rivolti principalmente ai professionisti grazie alle loro caratteristiche. Ad esempio è possibile aggiungere un tavolino scorrevole tra la seconda e la terza fila di sedili e un lunotto posteriore apribile.

Proprio come il modello precedente, il furgone è sempre disponibile in due misure da 2,92 metri e 3,27 metri, con due diversi sbalzi posteriori da 0,80 metri e 1,15 metri e in tre lunghezze: XS da 4,60 metri, M da 4,95 metri e XL da 5,30 metri.

Il Citroën SpaceTourer 2020 può essere equipaggiato con tre motori diesel con cilindrata di 1.5 litri o 2 litri e potenze da 120, 150 e 180 CV. Tutti i propulsori sono abbinati a un cambio manuale a 6 rapporti oppure a uno automatico a 8 velocità e inoltre dispongono del sistema Stop & Start.

A bordo dello SpaceTourer ci sono diversi sistemi di sicurezza come ad esempio l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, il sistema di sorveglianza dell’angolo morto, il cruise control adattivo e l’Active Safety Brake.

Per quanto riguarda i prezzi, il Citroën SpaceTourer 2020 parte da 32.850 euro per la versione Business con motore 1.5 da 120 CV fino ad arrivare a 48.500 euro per la variante Shine dotata di propulsore 2.0 da 180 CV con cambio automatico a 8 rapporti.