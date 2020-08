Incidenti stradali: avvengono maggiormente con le auto usate di oltre 10 anni

Le auto usate con hanno oltre 10 anni sono coinvolte maggiormente negli incidenti stradali rispetto a quelle nuove. Questa informazione arriva da uno studio condotto da Segugio.it, un noto comparatore online. Esso rivela che una vettura di seconda mano paga fino a 2500 euro in più di assicurazione rispetto ad un modello nuovo.

Un’auto con almeno 10 anni alle sue spalle compie il triplo di incidenti per milione di km percorsi rispetto a una vettura nuova, con 1,25 volte rispetto a 0,37. Secondo le statistiche, il costo dell’RCA aumenta con l’età del veicolo in qualsiasi classe di bonus-malus e la differenza tra il costo per l’assicurazione di un’auto nuova è quello di una vettura con almeno 10 anni di età cresce all’aumentare delle classi.

Incidenti stradali: le auto usate hanno maggiori probabilità rispetto a quelle nuove

In parole povere, il proprietario di una vecchia auto paga una polizza assicurativa più alta rispetto a uno che possiede un mezzo nuovo. È possibile risparmiare fino a 1700 euro in 10 anni sostituendo una vecchia auto con una nuova ma questa cifra può arrivare anche a 2500 euro e più in alcune grandi città.

In particolare, si ottiene un risparmio di 2370 euro a Bari, 2620 euro a Napoli e 2450 euro a Roma, alcuni dei paesi in cui la polizza RCA è più costosa, mentre la variazione è inferiore in città come Potenza (610 euro), Catanzaro (701 euro) e Trento (901 euro).