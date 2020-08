Traffico auto in Italia: si perdono quasi 38 ore l’anno

Le ultime statistiche pubblicate dalla Commissione europea affermano che il traffico presente in Italia è tra i più critici d’Europa. Questo è legato a diversi fattori come cantieri stradali, congestione e scarso utilizzo dei mezzi pubblici che contribuiscono ad aumentare le ore che si passano nel traffico stando nell’auto.

I dati forniti dalla Commissione EU riportano che gli italiani passano in media quasi 38 ore l’anno nel traffico. Soltanto Malta e Belgio presentano una situazione più critica del nostro Bel Paese in quanto gli automobilisti locali trascorrono oltre 72 ore e oltre 39 ore, rispettivamente.

Traffico auto: l’Italia è tra i paesi più colpiti da questo problema

I pendolari sono senza dubbio gli utenti della strada a pagare maggiormente in quanto utilizzano la propria vettura per andare a lavoro. Un’altra categoria di utenti colpita è quella che comprende tutti coloro che utilizzano un veicolo per lavorare come ad esempio i camionisti e i tassisti.

Oltre alle nazioni succitate, le statistiche della Commissione europea vedono Francia e Germania con 30 ore l’anno, Olanda con 32 ore e Spagna per circa 26 ore. La media europea del traffico auto invece è pari a 30,4 ore.

Come detto poco fa, le cause principali della creazione di code sono due, secondo l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre (CGIA): poca presenza di mezzi pubblici sulle strade come metro, treni e bus e grave deficit infrastrutturale.

Esiste anche un rapporto tra rete ferroviaria e numero di abitanti non molto equilibrato. Ad esempio, l’Italia aveva 27,8 km di rete ferroviaria ogni 100.000 abitanti nel 2017 mentre il valore medio presente in Europa è di 42,5 km. Per quanto concerne la rete a binario doppio elettrificata, parliamo rispettivamente di 12,6 e 14,7 km.

Riguardo le autostrade, il rapporto tra auto circolanti e rete autostradale era di 1,8 km per 10.000 auto sempre nel 2017 mentre in paesi come Spagna, Germania e Francia abbiamo un rapporto compreso tra 2,8 e 6,8 km ogni 100.000 vetture.