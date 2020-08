Noleggio auto estivo: meglio spendere di più

Per il noleggio auto estivo, ossia quello del weekend o di una settimana (di rado per più tempo), è meglio spendere di più. In che senso? Se si sceglie la tariffa base, ci sono eventuali penali, chiamate anche franchigie o responsabilità. In caso di incidente causato, per esempio, scatta una penale di 1.000 euro: addebito immediato su carta di credito. In caso di furto, penale di 4.000 euro. La tariffa base sarà pari a 1.000 euro per una settimana con quelle franchigie: se la tariffa senza penali costa 1.500 euro, vale la pena spendere di più.

Noleggio auto estivo: le penali salate

C’è il risarcimento di tutti i danni subiti dall’auto in seguito a incidente stradale o al furto totale o parziale.

Il rimborso di tutte le spese per il recupero del mezzo non restituito nei termini del contratto;

Un importo forfettario per cristalli, e per ogni incidente stradale verificatosi nel corso della locazione.

La Rca obbligatoria con polizza prevede la copertura per la responsabilità civile verso terzi e per i danni ad animali o cose. Nei limiti prescritti dalle leggi in vigore nel Paese ove l’auto è registrato con franchigia per ogni incidente causato.

Occhio al rischio danni propri dell’auto, con franchigia pari a una percentuale del valore commerciale con un minimo di solito di 1.000 euro.

Questione furto e incendio per il noleggio

Inoltre, esiste il rischio Furto, con franchigia pari a una percentuale del valore del mezzo con un minimo di solito di 1.000 euro. Questa copertura è operativa solo, nel caso in cui il locatario restituisca le chiavi del veicolo: diversamente dovrà rispondere per l’intero valore del mezzo. Morale: se l’auto costa 50.000 euro, dai 50.000 euro, qualora tu non restituisca le chiavi.

Fatevi allora fare due preventivi. Il primo con tariffa base, verificando tutte le penali. Il secondo con tariffa intera, senza penali. Talvolta, esistono anche vie di mezzo: tariffe intermedie con franchigie intermedie.