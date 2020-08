La nuova Fiat Tipo Station Wagon avvistata in pieno giorno

Il prototipo camuffato della nuova Fiat Tipo Station Wagon è stato avvistato in pieno giorno. Si tratta dell’ultimo avvistamento del veicolo che dovrebbe fare il suo debutto insieme al resto della nuova gamma di Tipo nel corso del prossimo autunno. Infatti l’intera gamma di Tipo verrà aggiornata con un restyling. Si tratta dunque di un aggiornamento di metà ciclo che consentirà a questa generazione della compatta FIAT di far fronte al resto della sua vita commerciale.

Fino ad ora la FIAT Tipo 5 porte è stata il veicolo di prova più fotografato. È stato anche possibile vedere alcune istantanee della nuova Tipo Station Wagon, anche se la maggior parte di esse sono state scattate da lontano e di qualità molto bassa. Ora, grazie alle ultime foto spia trapelate sul web, possiamo capire meglio il processo di sviluppo della nuova FIAT Tipo Station Wagon.

A proposito della Fiat Tipo Station Wagon in tanti si sono domandati in queste settimane se sarebbe arrivata anche per lei una versione Cross. Queste immagini sembrano dire di no. Anche se le camuffature sono talmente ampie che qualche dubbio rimane. In ogni caso alcune caratteristiche estetiche che abbiamo notato nelle foto spia di Tipo Cross sembrano non apparire su questo modello.

Il “restyling” della gamma di FiatTipo porterà con sé importanti novità che vanno ben oltre un semplice cambio di design. L’attrezzatura tecnologica sarà rafforzata con un nuovo sistema multimediale, sarà migliorato il comfort di marcia e saranno aumentate le possibilità di personalizzazione. Inoltre verrà rivista l’offerta meccanica. Ci saranno ancora i motori benzina e diesel, ma la grande novità sarà l’ingresso in scena della tecnologia ibrida leggera (Mild Hybrid) per ridurre sia i consumi che le emissioni.

È anche importante notare che lo sviluppo del nuovo Tipo è guidato da TOFAŞ , una joint venture formata da Grupo Koç e Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Per vederla nelle concessionarie bisognerà attendere il prossimo anno 2021.

