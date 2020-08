Strano ma vero: Fiat Uno è una delle auto più vendute dell’estate 2020

Brumbrum, primo rivenditore diretto di auto online d’Italia, ha pubblicato la classifica delle auto preferite dagli italiani per andare in vacanza. Tra queste spicca il quarto posto di Fiat Uno, un’auto che ormai da molti anni non è più presente nei listini della principale casa automobilistica italiana, ma che a quanto pare continua ad essere molto popolare anche nell’estate 2020 come dimostrano le vendite di auto usate.

La classifica prendeva in considerazione l’incremento medio delle vendite rispetto ai mesi precedenti. A differenza di quello che avviene normalmente con Fiat Panda e 500 che sono sempre tra le auto usate più vendute, le cose secondo questa classifica sono andate diversamente nel periodo preso in considerazione.

Fiat Uno quarta auto preferita dagli italiani per le vacanze dell’estate del 2020

Fiat Uno a giugno ha incrementato le sue vendite rispetto al periodo precedente del 179%. Sempre secondo le statistiche di Brumbrum, le utilitarie si confermano le vetture preferite almeno durante l’estate.

Al primo posto della classifica troviamo l’elettrica Tesla Model S con un incremento notevole durante l’estate 2020. La berlina elettrica infatti ha triplicato i volumi di vendita rispetto al periodo precedente, al secondo posto Fiat Tipo Station Wagon con un incremento del 185 per cento al terzo Citroen C5 Aircross con una crescita del 182 per cento e quarta appunto Fiat Uno.

Ti potrebbe interessare: Mercato auto usate: ecco la Top 10 dell’estate secondo Autouncle