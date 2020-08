Regno Unito: installata la prima rotonda che dà precedenza a pedoni e ciclisti

Il Regno Unito ha deciso di mettere al riparo i ciclisti durante una percorrenza di una rotonda, installando una rotatoria molto particolare che dà la precedenza ai pedoni e a coloro che sono in sella a una bici.

In particolare, all’incrocio con Fendon Road (Cambridge) è stata inaugurata la prima rotonda dove i ciclisti e pedoni hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli presenti su strada. Il costo per realizzare questa speciale rotonda è stato di poco più di 1 milione di sterline. Si tratta di un investimento che farà risparmiare soldi nella manutenzione ulteriore dei semafori presenti in città.

La scelta di installare questa particolare rotonda all’incrocio con Fendon Road è stata presa perché ogni giorno passano molti ciclisti che vanno verso l’ospedale e genitori che portano a scuola i propri figli. Lo sviluppo di questa rotonda per pedoni e ciclisti è stato fatto con la collaborazione di Royal Haskoning (una società di consulenza olandese) e rispetta tutti gli standard di sicurezza stradale.

Come è possibile vedere nel video presente in fondo all’articolo, sono state ristrette le vie di accesso per i veicoli in modo che questi ultimi possano ridurre la velocità di percorrenza, nonché la separazione fisica delle corsie.

Il Dipartimento dei Trasporti inglese ha dichiarato che questa nuova rotatoria rappresenta solo un punto di partenza verso un cambiamento importante delle leggi sulla circolazione stradale.