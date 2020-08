Ferrari GTC4 Grand Lusso: la nuova quattro porte di Maranello immaginata in render

Sappiamo che Ferrari presenterà nei prossimi mesi l’attesissimo Ferrari Purosangue che si proporrà sul mercato come il primo SUV sviluppato dalla casa automobilistica modenese. Sono poche le vetture presenti sul mercato che riescono ad offrire praticità senza appartenere per forza al segmento crossover/SUV.

Per il Purosangue, Maranello dovrebbe sviluppare un tipo di carrozzeria non tradizionale per differenziarlo da tutti gli altri. Nell’attesa di scoprire maggiori informazioni ufficiali, in questo articolo vi proponiamo un progetto digitale molto interessante realizzato da un designer indipendente chiamato Hosein Soleimani.

Ferrari GTC4 Grand Lusso: un designer ipotizza una nuova vettura a quattro porte di Maranello

Si tratta più nello specifico di una Ferrari GTC4 Grand Lusso caratterizzata da quattro porte che sul mercato potrebbe scontrarsi con artisti del calibro di Aston Martin Rapide e Porsche Panamera. L’artista spiega che questo progetto è partito dalla Rapide e dopodiché ha effettuato alcuni cambiamenti.

Ad esempio, ha spostato l’abitacolo di 10 cm più vicino alla parte posteriore del veicolo. Le ruote anteriori sono rimaste al loro posto mentre quelle posteriori sono state spostate più indietro. La GTC4 Grand Lusso pensata da Soleimani è un po’ più bassa rispetto all’Aston Martin. Questo progetto digitale arriverebbe sul mercato come sostituto dell’attuale GTC4Lusso, quindi come nuova shooting brake.

Sotto il cofano possiamo aspettarci la presenza di un motore V12 da oltre 700 CV magari abbinato a un sistema mild-hybrid oppure una vettura plug-in hybrid con una configurazione molto simile a quella vista sulla SF90 Stradale.