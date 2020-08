JD Power avvia l’acquisizione di ALG da TrueCar

TrueCar ha annunciato nelle scorse ore di aver stipulato un accordo con JD Power, azienda leader nel mondo nell’analisi dei dati, per la vendite della sua filiale ALG assieme ai suoi 40 dipendenti. L’intera operazione è costata 135 milioni di dollari.

Il corrispettivo totale include un pagamento in contanti anticipato di 112,5 milioni di dollari alla chiusura e pagamenti differiti totali fino a 22,5 milioni di dollari in base a determinati risultati finanziari. TrueCar ha anche annunciato che il suo Consiglio di amministrazione ha autorizzato un programma di acquisto di azioni a breve termine fino a 75 milioni di dollari.

ALG: TrueCar cede la sua azienda a JD Power assiema ai 40 dipendenti

La società vuole usare la liquidità disponibile e i proventi della cessione di ALG per sostenere questo programma di acquisto, rafforzare il proprio bilancio e mantenere la flessibilità strategica.

Mike Darrow, presidente e amministratore delegato di TrueCar, ha detto: “L’annuncio di oggi è un risultato straordinario sia in termini di valore offerto ai nostri azionisti sia in termini di potenziale che ALG ha con il suo nuovo proprietario. Dopo un’attenta valutazione di varie opzioni e potenziali partner, è diventato chiaro che la vendita di ALG a JD Power, con la sua ampia scelta di servizi complementari, rappresentava il miglior percorso possibile per tutte le parti“.

Noel Watson, Chief Financial Officer di TrueCar, ha aggiunto: “Il completamento con successo di questa transazione rappresenta un’altra pietra miliare nella nostra trasformazione in corso. Continuiamo a credere che un’attenzione costante al nostro core business porterà a un equilibrio tra crescita sostenibile e redditività che massimizza il valore a lungo termine per gli azionisti“.

La transazione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di amministrazione di TrueCar e dovrebbe concludersi entro la fine del 2020.