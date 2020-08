Autotorino piattaforma online aperta ad agosto. Con gli incentivi del 1° agosto, è arrivata la prima fetta di aiuti: 50 milioni grazie al decreto Rilancio. Si attendono i 500 milioni del decreto Agosto o decreto Scostamento. Per districarsi nella giungla amministrativa dei nuovi ecoincentivi, Gruppo Autotorino (il primo dealer del settore automotive in Italia) lancia la nuova piattaforma online ecoincentivi.autotorino.it.

Autotorino piattaforma online: cosa promette

In via preliminare, le filiali del Gruppo Autotorino saranno aperte tutto il mese di agosto. Dopo il lockdown, e dopo gli incentivi, è una mossa che ci piace. Bisogna dare un segno di vitalità e di energia, in un momento così delicato.

La piattaforma, ideata da Autotorino, permette di avere a disposizione un help desk dedicato alla parte consulenziale. Quali le promesse?

Il consumatore può trovare approfondite informazioni per comprendere a fondo lo strumento dell’ecobonus.

Si avranno risposte a molteplici domande tramite un’innovativa chat che sfrutta l’intelligenza artificiale.

Un assistente virtuale risponde ai dubbi degli utilizzatori.

In più la piattaforma mette a disposizione una panoramica delle oltre 200 versioni di vetture ordinabili presso la rete delle filiali del Gruppo Autotorino usufruendo degli ecoincentivi. Una ricerca in cui il consumatore può avere indicazione di tutti i modelli oggetto di ecobonus, filtrandoli secondo vari parametri (marca, modello, alimentazione, importo ecobonus e altro).

Il ruolo delle Case con i finanziamenti

Il tutto verrà reso ancora più allettante dalla presenza di eventuali promozioni delle Case: finanziamenti a tassi agevolati, prima rata posticipata, prima parte della rateazione con quota minima, servizi accessori. È ora di far innamorare i clienti: è il momento giusto.