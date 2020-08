Mercato USA: i SUV si rivelano i più apprezzati dagli automobilisti statunitensi

Gli analisti del sito specializzato iSeeCars hanno pubblicato nelle scorse ore un’interessante indagine che riguarda il mercato automobilistico statunitense.

In particolare, gli esperti affermano che alcuni veicoli restano fermi per lungo tempo nei piazzali delle concessionarie in un luogo in cui si lavora parecchio sulla pronta consegna dato che c’è una vasta disponibilità di modelli che il cliente può scegliere in fase di acquisto. Al contrario, ci sono alcuni modelli che restano pochissimi giorni presso gli showroom in quanto vengono venduti rapidamente, sempre secondo iSeeCars.

Mercato USA: i SUV hanno occupato 11 posizioni su 12 nella classifica di iSeeCars

Phong Ly, CEO di iSeeCars, ha dichiarato: “Il numero di giorni in cui un’auto nuova rimane sul piazzale fornisce un’indicazione della domanda del veicolo e tempi rapidi di vendita possono essere legati all’interesse che circonda un modello appena lanciato, oppure perché ha una reputazione consolidata o, ancora, per arriva sul mercato dopo un’assenza dovuta alle interruzioni della produzione per la pandemia“.

Dallo studio condotto dalla piattaforma online si evince che gli automobilisti americani apprezzano particolarmente i SUV. Infatti, dei 12 modelli più ricercati e che si vendono con più rapidità, 11 appartengono proprio a questa categoria.

Al primo posto troviamo il nuovo Chevrolet Trailblazer che rimane nei piazzali delle concessionarie massimo 19 giorni rispetto ai 96,9 giorni in media. Al secondo posto abbiamo il Kia Telluride con 25,7 giorni mentre al terzo c’è il Seltos sempre di Kia con 31,3 giorni.

La classifica stilata da iSeeCars continua con l’Honda CR-V Hybrid (35,2 giorni) in quarta posizione, lo Hyundai Palisade (39 giorni) al quinto posto e il Mercedes GLB (40,5 giorni) in sesta posizione. La prima e unica berlina presente nell’elenco è la Chevrolet Bolt EV (41,7 giorni).

In conclusione, abbiamo Toyota Rav-4 Hybrid (42,5 giorni), Subaru Crosstrek (44,7 giorni), Lexus GX 460 (46,1 giorni), Buick Encore GX (46,6 giorni) e Subaru Forester (47,3 giorni).