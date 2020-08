Dodge Viper SR1: il primo prototipo che ha dato inizio alla serie

La Dodge Viper R/T 10 fu presentata per la prima volta al pubblico sotto forma di concept in occasione del Salone di Detroit del 1989. L’allora presidente Bob Lutz non sapeva ancora che alla fine la vettura sarebbe stata messa in produzione verso la fine del 1991.

Dopo aver catturato l’attenzione del pubblico della kermesse, la squadra della Viper, composta da 85 membri, è stata formata per portare sul mercato l’auto nel più breve tempo possibile. Allora, il team era guidato dal capo ingegnere Roy Sjoberg.

Dodge Viper SR1: la popolarità della sportiva è iniziata con questo prototipo

Come affermato da MotorWeek, l’intenzione di Chrysler con questa vettura con motore V10 era quella di rendere le auto più veloci ed economiche ma allo stesso tempo migliori. Mentre il prototipo VM1 dell’89 utilizzava un propulsore V8, il VM2 nascondeva sotto il cofano un V10 realizzato in ghisa. Dalla VM4, Chrysler ha costruito 93 Viper di pre-produzione e nessuna di queste è stata mai classificata legale per l’uso su strada.

Senza apparecchiature per misurare le emissioni e limitatore di velocità a bordo, Chrysler ha iniziato ad eliminare le prime Dodge Viper a partire dal 2014 che precedentemente erano state donate alle scuole.

L’auto di serie fu introdotta in occasione della 500 Miglia di Indianapolis del 1991 dallo stesso Carroll Shelby. La Dodge Viper SR1 rappresenta la prima generazione della sportiva che è stata originariamente testata nel gennaio del 1989 come prototipo. Le vendite del modello di produzione, invece, iniziarono nel gennaio del ‘92.

La SR1 ha dato inizio alla gamma della Viper che è proseguita fino al 2017, composta complessivamente da cinque generazioni. La prima versione è stata sostituita dalla SR2 nel 1995, portando con sé diversi aggiornamenti. Il noto canale YouTube di MotorWeek ha deciso di pubblicare su YouTube una vecchia video recensione che vede protagonista proprio la prima generazione della sportiva a due posti.