Ferrari F40: ecco come sarebbe oggi l’iconica supercar | Video

Oltre ad essere una vera supercar, la Ferrari F40 è stata considerata da molti una delle vetture più belle in assoluto degli anni ‘80. Il noto artista e youtuber TheSketchMonkey, però, ha deciso di rendere più moderna l’iconica vettura, adattandola ai giorni nostri.

Come detto poco fa, sono in molti ad aver apprezzato il design e le linee eleganti e perfette della supercar V8. Proprio il motore biturbo da 2.9 litri offriva una coppia parecchio elevata e molti credono che la potenza reale sia superiore ai 500 CV, anche se la casa automobilistica modenese ne ha dichiarati solo 478.

Ferrari F40: TheSketchMonkey ci mostra come sarebbe la versione moderna dell’iconica vettura

Grazie a queste caratteristiche, la F40 era in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,10 secondi e da 0 a 200 km/h in 11,30 secondi. Molti possessori della vettura hanno speso centinaia di migliaia di dollari per aggiungere un maggior comfort agli interni e rivestire la splendida carrozzeria con una vernice migliore.

Secondo TheSketchMonkey, la Ferrari F40 può assomigliare quasi a una Ferrari moderna se vengono aggiunte alcune curve alla carrozzeria, se vengono sostituiti quei piccoli cerchi a cinque razze ecc. Per scoprire maggiori informazioni sui cambiamenti apportati dal famoso artista di YouTube, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.