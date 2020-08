Dodge Challenger 50th Anniversary Commemorative Edition arriva nelle concessionarie USA

A novembre, Dodge ha annunciato una serie in edizione limitata che celebrare il 50º anniversario della Dodge Challenger. Questa variante porta con sé delle nuove colorazioni esterne, un cofano motore Shaker sui modelli Hemi, dei fari Illuminated Air Catcher, dei tocchi personalizzati all’interno e altro ancora.

Ognuno degli esemplari della 50th Anniversary Edition presenta un aspetto personalizzato, con un cofano motore dipinto a mano in nero satinato e un tetto in nero che accentua i sette colori disponibili. Tra questi ci sono le nuove tonalità Frostbite, Hellraisin e Sinamon Stick che si affiancano alle già disponibili come TorRed, F8 Green e Go ManGo.

Dodge Challenger 50th Anniversary Commemorative Edition: ecco le prime foto di un esemplare in edizione speciale

Dodge ha prodotto soltanto 70 esemplari di ogni colore e di ogni allestimento, creando una serie davvero limitata. Successivamente, la casa automobilistica americana ha annunciato un’altra edizione speciale per l’anniversario d’oro della Dodge Challenger: la 50th Anniversary Commemorative Edition.

Quest’ultima utilizza la maggior parte delle caratteristiche viste sulla 50th Anniversary Edition ma questa volta senza un numero limitato di esemplari prodotti. Mentre la Challenger 50th Anniversary Edition è disponibile in tutte le colorazioni, la palette colori della Commemorative Edition comprende soltanto: Granite Crystal, IndiGO Blue, Octane Red, Pitch Black, Triple Nickel, White Knuckle e Smoke Show.

Nelle scorse ore, Mopar Insiders ha rivelato che la Dodge Challenger 50th Anniversary Commemorative Edition 2020 è arrivata negli showroom statunitensi. L’esemplare che vedete in foto si basa sulla versione R/T e nasconde sotto il cofano il motore Hemi V8 da 5.7 litri.

Oltre a questo, la Commemorative Edition è disponibile sui modelli R/T, R/T Scat Pack e R/T Scat Pack Widebody. Il pacchetto è disponibile al prezzo aggiuntivo di 4995 dollari (4226 euro) per la variante R/T, 5495 dollari (4649 euro) per la R/T Scat Pack e 11.495 dollari (9725 euro) per la R/T Scat Pack Widebody.