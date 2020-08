SEMA Show si farà dal 3 al 6 novembre presso il Las Vegas Convention Center

Il SEMA Show è la principale fiera di tuning e accessori che ogni anno è in grado di raccogliere diversi progetti davvero interessanti. Nelle scorse ore, la Specialty Equipment Market Association ha comunicato che l’evento si svolgerà comunque in autunno dal 3 al 6 novembre, nonostante l’emergenza legata al coronavirus.

La decisione è stata presa dopo aver creato un programma specifico volto a monitorare gli espositori e i visitatori. Ogni anno, il SEMA Show di Las Vegas è capace di attirare costantemente verso di sé oltre 160.000 persone e 2400 espositori provenienti da oltre 40 paesi al di fuori degli Stati Uniti.

SEMA Show: confermate le date di svolgimento dell’evento di Las Vegas

All’evento, inoltre, partecipano anche diverse case automobilistiche che mettono in mostra 1500 veicoli e più di 3000 nuovi prodotti sfruttando i quasi 12 ettari di spazio espositivo del Las Vegas Convention Center e delle zone vicine e del Westgate Las Vegas Resort & Casino.

Il mese scorso gli organizzatori hanno dichiarato che già tantissimi espositori e partecipanti si sono registrati per prendere parte all’edizione 2020 del SEMA Show. Il vicepresidente Tom Gattuso ha recentemente affermato che i membri e il settore in generale riusciranno a riprendersi rapidamente dall’emergenza attuale, riunendosi per condividere idee e strategie per il 2021 e oltre.

Gattuso ha dichiarato che il SEMA Show è uno degli eventi più difficili da organizzare ma anche tra i più gratificanti. Tra le misure di sicurezza che saranno adottate durante l’evento c’è l’uso della mascherina e una maggior riduzione dei punti di incontro così da scoraggiare gli assembramenti.