Dodge Charger SRT Hellcat: ecco un test di accelerazione | Video

In occasione del Salone di New York del 2014, Dodge ha presentato al pubblico l’ultimo restyling della Dodge Charger per il model year 2015. Rispetto alla precedente vettura ha ottenuto un sostanziale rinnovamento. Il cambiamento più importante è sicuramente la nuova griglia anteriore e i fari a LED arrotondati.

La casa automobilistica americana sostiene di aver elaborato quasi ogni pannello della vettura per farla sembrare più snella e atletica rispetto al modello precedente, pur mantenendo le stesse dimensioni. Pare che Dodge abbia utilizzato la Charger del 1969 come fonte di ispirazione per il restyling.

Dodge Charger SRT Hellcat: AutoTopNL mette alla prova le prestazioni della potente berlina a quattro porte

L’attuale gamma è composta da quattro motori: V6 da 3.6 litri, Hemi V8 da 5.7 litri ed Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri disponibile in due versioni. L’unica trasmissione disponibile è quella automatica a 8 rapporti abbinata alla trazione integrale opzionale. Anche gli interni della Dodge Charger sono stati rivisti con nuovi materiali per portiere, plancia centrale e pannelli del cruscotto, nuovi volante e sedili e una vasta gamma di pacchetti di finiture con sedili in pelle e tessuto.

La Dodge Charger SRT Hellcat è stata presentata il 13 agosto 2014. Sotto il grande cofano anteriore si nasconde l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 717 CV e 880 nm di coppia massima. La variante Hellcat presenta una fascia frontale riprogettata con una griglia inferiore più grande simile a quella della Viper. L’ultima Charger SRT Hellcat Redeye da 808 CV è la berlina a quattro porte di serie più veloce mai costruita fino ad ora.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da AutoTopNL che ci mostra un test di accelerazione effettuato su una Dodge Charger SRT Hellcat. Nella clip è possibile anche ascoltare il sound del propulsore a otto cilindri trasmesso tramite il doppio terminale di scarico posteriore.