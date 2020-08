Ferrari 488 GTB: ecco un esemplare con scarico Capristo e carrozzeria Grigio Medio

Attraverso il suo sito Web ufficiale, Ferrari ha presentato nel 2015 la prestante Ferrari 488 GTB dopo 40 anni dal debutto della 308 GTB, la prima Ferrari stradale ad avere un motore V8 montato in posizione posteriore-centrale.

Sotto il cofano si nasconde il Ferrari F154 CB, un V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare una potenza di 670 CV a 8000 g/min e 760 nm di coppia massima a 3000 g/min.

Ferrari 488 GTB: un bellissimo esemplare dipinto in Grigio Medio ci fa sentire il suo sound

Il corpo della 488 GTB si presenta in maniera molto simile a quello della 458. Tuttavia, gli ingegneri della casa automobilistica modenese hanno apportato diverse migliorie come il muso frontale con alettone e dei profili sovrapposti per ottimizzare l’efficienza termica dei radiatori.

A bordo della Ferrari 488 GTB troviamo diversi controlli elettronici tra cui quello dell’angolo di assetto, di trazione F1-trac, il differenziale elettronico E-Diff e così via. Secondo i dati forniti da Maranello, la supercar V8 è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,3 secondi mentre la velocità massima è di 330 km/h.

Detto ciò, in fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da Gumbal che ci mostra un esemplare della 488 GTB dipinto nella bellissima colorazione Grigio Medio. Vi consigliamo anche di aumentare al massimo il volume in quanto la Ferrari 488 GTB in questione dispone di un impianto di scarico Capristo che esalta il sound dell’otto cilindri.