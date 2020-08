Alfa Romeo SZ: venduto un esemplare del 1992 a 65.000 dollari

L’Alfa Romeo SZ è arrivata sul mercato con un design molto particolare che l’ha contraddistinta dagli altri veicoli presenti allora in commercio. Un esemplare è stato disponibile all’acquisto a Santa Monica (in California) al prezzo di 65.000 dollari (55.188 euro) ed era esattamente la 526ª SZ prodotta delle sole 1028.

L’auto è stata presentata in occasione del Salone di Ginevra nel 1989 e progettata e costruita da Zagato. La vettura fu prodotta soltanto in versione con guida a sinistra e l’esemplare in questione fu importato negli Stati Uniti.

Alfa Romeo SZ: il 526° esemplare dei soli 1028 prodotti ha trovato una nuova casa

L’elenco dell’annuncio di vendita presente su eBay non riporta esattamente quando la vettura è arrivata negli States. Sotto la bellissima carrozzeria disegnata da Zagato troviamo un motore V6 da 3 litri ad aspirazione naturale in grado di sviluppare una potenza di 210 CV a 6200 g/min e 245 nm di coppia massima a 4500 g/min.

Questo propulsore permetteva all’Alfa Romeo SZ di scattare da 0 a 100 km/h in 7 secondi prima di raggiungere una velocità massima di 245 km/h. Zagato vendette la SZ soltanto nella colorazione rossa con tetto nero e interni in pelle beige.

La descrizione riporta che questo esemplare presenta soltanto alcune piccole imperfezioni all’esterno mentre l’abitacolo è in condizioni eccellenti. Il contachilometri di questa Alfa Romeo SZ, infine, riporta soltanto 53.108 km percorsi.