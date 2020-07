Auto usata diesel superstar: altro che elettrico

Ma quale elettrico, altro che ibrida plug-in: auto usata diesel superstar. Su due passaggi di proprietà, uno riguarda le macchine a gasolio. Lo dice l’Osservatorio di AutoScout24, che ha esaminato i primi sei mesi del 2020. Quando per la pandemia le compravendite di usato sono scese di un terzo. Sempre meglio del mercato del nuovo, col suo -45%.

Auto usata diesel superstar: i numeri del gasolio

Sentite qui le performance strepitose del gasolio. Nell’usato il diesel continua a essere l’alimentazione preferita. Lo confermano Aci AutoScout24.

Aci: il 49,1% dei passaggi di proprietà riguarda vetture a gasolio.

AutoScout24, il 56% delle richieste totali ricevute attiene al diesel.

Un motore, il diesel, intramontabile. Nonostante il dieselgate, nonostante i blocchi della circolazione anti-smog, nonostante le crociate contro il gasolio da parte degli enti locali.

In quasi tutte le regioni la domanda di auto a gasolio supera la metà delle richieste. Punte in Puglia (70%), Basilicata (69%), Umbria (64%) e Molise (64%). Dal Centro in giù, è il trionfo dell’usato diesel, quindi.

Auto usate in Italia: tre dati chiave

Per i dati ACI solo l’1% dei passaggi di proprietà riguarda auto ibride ed elettriche. Secondo AutoScout24, l’1,7% delle richieste totali.

Per quanto riguarda i modelli più richiesti vince in assoluto la Volkswagen Golf. Ma se si prendono in considerazione solo le vetture “più ecologiche”? Tra le ibride la Toyota Yaris e tra le elettriche la Tesla Model S. Il prezzo medio di vendita si attesta, in generale, a € 14.400. In salita del 16% sul primo semestre 2019: perché l’usato fa comodo, specie a chi non ha i soldi per il nuovo.

Età media dell’usato. Siam passati da 8,2 anni agli attuali 8 anni, ma con valori che variano dai 7,3 anni della Campania ai 9,5 anni della Calabria e Liguria.