Gli incentivi per le vetture servono eccome, tutto il miliardo di euro di cui si parla. Lo dimostra l’elaborazione di Facile.it. Sentite qui: ci sono 3.327.113 macchine Euro 0, uguali all’8,4% del totale vetture private in circolazione. Con record incredibile di auto vecchie in Campania (terra di straordinaria bellezza con abitanti meravigliosi), dove gli Euro 0 sono il 14% del totale. Situazione molto preoccupante per sicurezza stradale, smog, infrazioni al Codice della Strada, consumi di carburanti.

Record incredibile di auto vecchie in Campania: servono ecobonus

Le auto private Euro 0-1-2-3 sono 13,4 milioni. Un terzo ha 15 anni o più di anzianità: le Euro 3 sono uscite di produzione nel 2005, e le Euro 0 nel 1992.

La maglia nera spetta alla Campania: 503.000 auto private Euro 0. Alle spalle si trova la Sicilia, con 429.000. Poi la Lombardia, 383.000 Euro 0.

Guardando i dati su base percentuale, al primo posto la Campania al 14% di Euro 0, poi Calabria col 13,7%, medaglia di bronzo (si fa per dire) alla Sicilia con il 12,6%.

Batoste Rc auto vecchie

Vediamo un paragone di Rca.

Una citycar 1.200 cc Euro 3 immatricolata nel 2005. E un modello identico Euro 6 e immatricolato nel 2020.

La miglior tariffa per assicurare l’auto vecchia è sino al 156% più alta rispetto a quella della vettura nuova.

Non resta che dare dentro, ossia rottamare, per avere i bonus statali del 1° agosto con dotazione di 50 milioni di euro. Attendendo il decreto Agosto per la dotazione di un miliardo.