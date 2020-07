Il futuro della macchina a batteria non passa solo per i soldi, i risparmi, l’ambiente: c’è anche la cultura. Infatti, ArtElectric di Leasys lancia l’auto elettrica con la cultura: un progetto a sostegno dell’arte. Attraverso la creazione di itinerari turistici a mobilità elettrica. Prendi Leasys, società del Gruppo FCA Bank e leader della mobilità, aggiungi la Reggia di Venaria, residenza reale sabauda dichiarata Patrimonio dell’Umanità: ecco il cocktail riuscito.

ArtElectric di Leasys lancia l’auto elettrica con la cultura

Parliamio di itinerari turistici tra regge, residenze d’arte e dimore storiche d’Italia: sul percorso, ci sono la creazione e l’installazione di una rete capillare di colonnine di ricarica Leasys che supportino la mobilità green su auto elettriche e ibride del Gruppo FCA.

La partnership tra Leasys e la Reggia di Venaria prevede l’installazione di 8 punti di ricarica presso i parcheggi nei quali i clienti Leasys, noleggio breve o lungo termine, potranno ricaricare le loro vetture elettriche o ibride durante le visite alla Reggia.

Si tratta di una corte aperta a tutti, che offre opportunità di conoscenza e svago culturale. Proponendosi come scoperta di esperienze molteplici, attività di formazione, mostre ed eventi. In grado di offrire al grande pubblico i piaceri di storia e architettura in un contesto paesaggistico naturale straordinario.

Mobilità green e arte: progetto dal respiro internazionale

Ma c’è l’ambizione di diventare un progetto dal respiro nazionale e internazionale: l’accoppiata vincente del turismo con l’arte da una parte, più la mobilità green, grazie a vantaggi reciproci tra luogo di interesse e cliente. Tutto passa anche attraverso gli incentivi del Governo: la rivoluzione elettrica necessita di un aiuto costante da parte della politica. Per disfarsi delle auto vecchie e pericolose.