Nuova Fiat Panda: ultime foto spia della MY 2021

Anche Fiat Panda subirà a breve un restyling. Questo dovrebbe essere presentato nel corso del prossimo autunno. Nelle ultime ore sul web sono circolate nuove immagini spia del prototipo camuffato della nuova versione della celebre city car della casa automobilistica di Torino. Queste mostrano che la nuova Panda Serie 4 2021 subirà un lieve aggiornamento estetico sia esterno che interno. Tuttavia a differenza di quanto si era ipotizzato in un primo momento in questa auto non troverà spazio il nuovo logo Fiat che invece vedremo nel restyling di Fiat Tipo.

Fiat Panda Model Year 2021: ecco le ultime novità e foto spia

La nuova Fiat Panda Model Year 2021 inoltre sarà arricchita dall’aggiunta di nuovi sistemi ADAS. La più grande novità che arriverà però sarà rappresentata da una nuova versione che sarà chiamata Panda Sport che riprenderà il paraurti anteriore della 4×4, e le luci posteriori della Cross. Oltre a cerchi specifici e dettagli sportivi sia all’interno che all’esterno. Inoltre su questo modello le luci interne e le luci diurne avranno la tecnologia LED.

Non è chiaro per il momento se lo stesso accadrà anche con le altre versioni di Panda. Maggiori dettagli su questo modello dovrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo infine che in futuro Panda cambierà radicalmente e con la nuova generazione diventerà una famiglia di auto con presenze nei segmenti B, C e D.

