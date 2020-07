Abarth in gara negli E-games

Il mondo delle gare virtuali accoglie finalmente il marchio Abarth. La celebre casa automobilistica dello scorpione ha infatti comunicato nelle scorse ore che sabato 25 luglio è partito un torneo in cui tutti i fan e gli appassionati dello scorpione possono mettersi in gioco sfidando ad armi pari professionisti e Abarthisti con una vettura completamente personalizzabile secondo le proprie esigenze. Il gioco prende il nome di “Assetto Corsa” e altri non è che un simulatore che riproduce perfettamente quelle che sono le reali dinamiche di guida su strada.

La decisione di Abarth di entrare nel mondo degli e-sport è una conseguenza logica alla diffusione di essi in una larga fetta della popolazione, cosa che a causa del lockdown dovuto al coronavirus è aumentata ulteriormente negli ultimi mesi. Il gioco è stato realizzato in collaborazione con Qlash azienda leader nel settore degli E-games.

Tutte le gare saranno trasmesse dalla pagina ufficiale Facebook di Abarth. Alla competizione possono prendere parti tutti. I concorrenti però per essere ammessi in gara dovranno affrontare una qualifica a tempo. I migliori parteciperanno alla gara live. Il torneo sarà composto da 8 diverse gare a cui prenderanno parte circa 150 concorrenti. Il Gran finale è previsto ad ottobre.

Ti potrebbe interessare: Abarth 695 70° Anniversario riparte per Il Giro d’Europa in 1949 ore