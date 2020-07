Regno Unito: tre automobilisti su quattro non acquistano un’auto senza prima vederla

Gran parte degli automobilisti britannici si rifiuta ancora di acquistare un’auto senza prima vederla dal vivo, secondo una ricerca condotta dal sito Web di auto usate AA Cars. In particolare, l’indagine ha rivelato anche che il numero di persone, le quali affermano di aver acquistato una vettura senza averla prima vista, è diminuito nell’ultimo anno.

Il sondaggio, effettuato su un campione di oltre 17.000 automobilisti britannici, ha rivelato che il numero di persone che hanno comperato un’auto senza prima averla vista è sceso dal 24% del 2019 al 21% di quest’anno. Il 75% dei conducenti intervistati ha affermato che non avrebbe mai acquistato una vettura senza prima vederla da vicino rispetto al 69% ottenuto l’anno scorso dallo stesso sondaggio.

Regno Unito: il 75% degli automobilisti britannici non intende acquistare un’auto usando il digitale

Contemporaneamente è diminuita la percentuale dei conducenti che non avevano mai comperato un’auto senza averla prima vista ma che avevano dichiarato di voler prendere in considerazione di poterlo fare in futuro.

Nel sondaggio effettuato l’anno scorso, il 5% degli intervistati ha dichiarato che avrebbe preso in considerazione l’acquisto di un’auto senza vederla prima mentre quest’anno questa percentuale è scesa al 4%.

Anche se parliamo di una differenza relativamente minore, potrebbe essere una sorpresa per alcune concessionarie che in questi ultimi mesi di emergenza coronavirus hanno utilizzato parecchio altre soluzioni di vendita come ad esempio la consegna del veicolo direttamente a casa oppure la sua visione virtuale.

In parole povere, i consumatori non hanno mai messo piede all’interno di una concessionaria. Un dato ancora più interessante emerso dal sondaggio di AA Cars è che i più giovani sono meno propensi al digitale.

Infatti, la stragrande maggioranza dei conducenti britannici con età compresa tra i 18 e i 34 anni (l’84% fra 18 e 24 anni e l’80% tra 25 e 34 anni) ha dichiarato che non avrebbe mai acquistato un’auto senza vederla prima di persona. Questa percentuale, però, scende al 75% tra i conducenti con età compresa tra 35 e 54 anni.