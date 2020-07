CES 2021 sarà un evento completamente digitale

La Consumer Technology Association (CTA) ha annunciato nelle scorse ore che il Consumer Electronics Show (CES) 2021, previsto dal 6 al 9 gennaio 2021, sarà un’esperienza completamente digitale che collegherà espositori, clienti e media di tutto il mondo.

Il nuovo formato consentirà ai partecipanti di ascoltare gli innovatori tecnologici, vedere le tecnologie all’avanguardia, assistere agli ultimi lanci di prodotto e interagire con le aziende e le startup globali.

CES 2021: gli organizzatori rivelano che sarà un evento totalmente digitale

Gary Shapiro, presidente e CEO di CTA, ha detto: “Tra la pandemia e le crescenti preoccupazioni per la salute globale sulla diffusione del COVID-19, non è possibile convocare in sicurezza decine di migliaia di persone a Las Vegas all’inizio di gennaio 2021 per incontrare e fare affari di persona”.

Shapiro ha continuato affermando: “La tecnologia ci aiuta tutti a lavorare, imparare e connetterci durante la pandemia e questa innovazione ci aiuterà anche a reimmaginare il CES 2021 e a riunire la comunità tecnologica in modo significativo. Passando a una piattaforma completamente digitale per il 2021, possiamo offrire un’esperienza unica che aiuta i nostri espositori a entrare in contatto con il pubblico esistente e con quello nuovo“.

Il CES 2021 sarà una nuova esperienza immersiva in cui i partecipanti avranno un posto in prima fila per scoprire e vedere le ultime tecnologie. Quest’esperienza permetterà al pubblico di godere di comfort e sicurezza stando a casa o in ufficio.

L’obiettivo di CTA per il Consumer Electronics Show 2021 è quello di fornire una piattaforma coinvolgente per le aziende grandi e piccole in cui lanciare prodotti, creare partnership e altro ancora, dando la massima priorità a salute e sicurezza. Infine, gli organizzatori hanno comunicato che prevedono di ritornare a Las Vegas per il CES 2022, combinando il meglio del fisico e del digitale.