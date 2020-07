Quando Elon Musk entrò a gamba tesa nel settore auto con le sue supercar elettriche, molti espertoni sorrisero: Tesla fallirà presto. Succede che, nell’estate 2020, dopo la pandemia, la Tesla fa sfracelli. E molte Case cercano di imitarla. Ma adesso il funambolico Elon vuole entrare nel business delle polizze: Musk con Tesla Insurance nelle assicurazioni Rc auto. Le compagnie come staranno reagendo alla notizia? I grandi gruppi che controllano le polizze auto cosa ne pensano?

Musk con Tesla Insurance nelle assicurazioni Rc auto: possibili punti chiave

Per cominciare, tutto con Musk è improntato alla massima libertà. Il danneggiato può scegliere il carrozziere libero, indipendente, come quelli in Italia rappresentati da Federcarrozzieri di Davide Galli. Altro che canalizzazione dell’automobilista verso la carrozzeria convenzionata: robe da dinosauri. Libera concorrenza in libero mercato.

Possibile la massima e totale libertà di movimento: cambiare assicurazione in fretta. Come per le compagnie telefoniche: la sera con una, al mattino con un’altra.

Ogni automobilista ha determinate esigenze legate all’uso della vettura per lavoro, svago, hobby, viaggi con l’amante, vacanze con famiglia e nonni. La polizza verrà iper personalizzata: la persona al centro, con la garanzia su misura.

Polizza meno cara di un quinto rispetto alla media, con scatola nera che monitora lo stile di guida.

Database immenso per la Casa californiana

Musk si può basare su una banca dati sterminata: sono i dati (dietro ok dei guidatori) raccolti sulle Tesla. Km percorsi, strade, velocità, incidenti, luoghi più rischiosi. Una Tesla Insurance che valuti correlazioni e probabilità di incidente per mettere a punto un premio su base mensile fatto su misura per ciascun guidatore. La Tesla Insurance a rate mensili, comoda, elastica, moderna. Sarà meglio che i gruppi assicurativi si diano una svegliata subito, prima di essere surclassati dalla Tesla Insurance.