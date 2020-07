Jeep Grand Cherokee Trackhawk: questo esemplare sviluppa 1000 CV di potenza

Quando si parla di SUV veloci non si può menzionare la prestante Jeep Grand Cherokee Trackhawk che, con il suo motore Hellcat, attualmente è il secondo modello più veloce disponibile sul mercato dietro solo al Tesla Model X.

L’esemplare che vi proponiamo in questo articolo, però, non avrebbe problemi a lasciarsi dietro un Model X in una drag race in quanto il proprietario sostiene che è capace di accelerare da 0 a 96 km/h in soli 2,3 secondi. Se ciò non bastasse, questo tempo mette in difficoltà anche la più leggera e aerodinamica Model S.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: un esemplare da 1000 CV mostra tutta la sua potenza e bellezza

L’aumento di performance su questa Grand Cherokee Trackhawk è stato reso possibile grazie a una serie di modifiche. Innanzitutto, il motore Hemi V8 sovralimentato ora propone una cilindrata di 6.55 litri anziché 6.2 litri. Grazie ad alcune componenti installate, come l’albero a camme preso in prestito dal motore Demon, la potenza di questa Jeep Grand Cherokee Trackhawk è stata portata a 1000 CV.

Il proproetario afferma che la trasmissione è rimasta quella originale ma ha dovuto sostituire entrambi gli assi dopo che si sono spezzati in seguito alla potenza aggiuntiva. Il compressore volumetrico è rimasto invariato e da un lato è un bene in quanto l’aumento porterebbe a problemi di surriscaldamento.

Nel filmato presente in fondo all’articolo, il proprietario afferma che ha in programma di sostituire la trasmissione attuale con una in grado di gestire fino a 1500 CV, oltre ad installare due turbocompressori e del nitro.