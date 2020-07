Ferrari 812 Superfast: Vossen presenta i nuovi cerchi per la supercar

Tra Ferrari e l’iconica tonalità Rosso Corsa c’è un legame molto forte da tantissimi anni. Questo colore ha rivestito e riveste ancora ora diverse supercar del cavallino rampante. Esiste un modo per far risaltare ancor di più questa bellissima colorazione: acquistare gli ultimi cerchi realizzati da Vossen Wheels.

La Ferrari 812 Superfast presente in questo articolo appartiene all’utente di Instagram @miami_coto ed è stato utilizzata dall’azienda per mostrare a tutti i nuovi cerchi di fascia alta della serie Forged EVO-4R. Il montaggio è stato effettuato da MiamiAutoSport, anche se non siamo del tutto sicuri se sia stato applicato qualche aggiornamento alle prestazioni oppure semplicemente sono stati sostituiti solo i cerchi.

Ferrari 812 Superfast: presentati i nuovi cerchi Forged EVO-4R

In ogni caso, la 812 Superfast in questione dispone di un assetto ribassato che si addice parecchio al suo elegante corpo. Per quanto riguarda i cerchi Vossen Wheels Forged EVO-4R, si tratta del set top di gamma della serie EVO disponibile da 19” a 24″ di diametro e da 8,5” a 13″ di larghezza.

La società promette una serie di opzioni di personalizzazione con ben 48 colori personalizzati e adatti a qualsiasi cosa, dalle hypercar ai pick-up. Naturalmente, parliamo di cerchi non sicuramente economici in quanto partono da 2200 dollari (1877 euro).

Il proprietario di questa Ferrari 812 Superfast ha optato per il set 21×10 (anteriore) e 22×12,5 (posteriore) con una classica finitura in nero lucido. Questa combinazione si sposa perfettamente con le prestazioni di alto livello garantite dalla vettura: 810 CV di potenza grazie al motore V12 e scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.