Auto3D Aci per auto nuove, usate o km 0

È arrivata la piattaforma web realizzata dall’Automobile Club d’Italia: Auto3D per auto nuove, usate o km 0 (che poi sono usate anch’esse). Che cosa promette? Di aiutare gli automobilisti nella scelta, nell’acquisto e nella gestione di un veicolo. Le sezioni sono 3. Di ogni sezione, in basso trovate le schermate. Le abbiamo visitate tutte in incognito, senza registrazione.

1) Auto3D Aci per auto: Look

La sezione “Look” serve a individuare il veicolo corrispondente alle proprie esigenze. Ricavando in tempo reale ogni informazione sulle caratteristiche del mezzo, i consumi, le dimensioni, le dotazioni e l’impatto ambientale.

2) Auto3D Aci per auto: Buy

La sezione Buy serve ad acquistare l’auto selezionata, approfittando delle offerte di case automobilistiche e concessionari, oppure individuare soluzioni alternative all’acquisto attraverso formule di noleggio e sharing. Va detto che, mettendoci il naso, scopriamo una cosa: c’è il collegamento col sito della Casa. Ma non con la pagina web dove c’è la promozione della Casa. Quindi, entri nel sito della Costruttore e poi cerchi le promo.

È un po’ come fosse un enorme elenco di link, a ognuno dei quali corrisponde il sito della Casa. Spetta poi a te che entri individuare la pagina web delle offerte.

3) Auto3D Aci per auto: Drive

È per gestire il veicolo nel tempo con le applicazioni Aci. Ovviamente, la promessa è tutto funzioni alla perfezione. Secondo l’Aci, poi, l’efficacia e la sicurezza della piattaforma sono incrementate dalla collaborazione con marchi come Findomestic, Ariel Car e Mia Car.

La homepage è qui. Quasi tutte le funzione sono a beneficio solo di chi si registra: non è un sistema aperto.