Fiat Tipo Restyling: ecco l’ultima novità trapelata

Si avvicina il momento del debutto della nuova Fiat Tipo Restyling, aggiornamento di metà carriera del celebre modello prodotto da Tofas a Bursa in Turchia che sarà presentato nel corso del prossimo autunno. Tra le tante novità che dovrebbero caratterizzare questo nuovo modello quando finalmente arriverà sul mercato, oggi vi segnaliamo anche la presenza del sistema Keless Entry/go di 500X, che permetterà di aprire e avviare il motore senza chiave.

Fiat Tipo Restyling: ecco le principali novità

Questa è solo una delle tante novità previste per la nuova Fiat Tipo restyling. Ricordiamo che per il resto è previsto un aggiornamento interno ed esterno con piccoli ritocchi. Previsto il debutto di una strumentazione interamente digitale e di un nuovo schermo Uconnect da 10 pollici. Tra le altre novità che caratterizzeranno questo restyling, segnaliamo anche la presenza di nuovi sistemi per la sicurezza ADAS e di sistema di illuminazione Full LED.

Ovviamente tra le novità più importanti relative a questo atteso aggiornamento non possiamo non menzionare la presenza di nuovi Motori FireFly Mild-Hybrid 48V. Infine la più grande novità in assoluto rimane la presenza della nuova versione Cross con ruote rialzate e caratteristiche tipiche di un fuoristrada. Infine segnaliamo anche che secondo indiscrezioni non confermate dalla gamma di Fiat Tipo Restyling dovrebbe uscire di scena la 4 porte.

