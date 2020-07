Nuova Fiat Strada: ufficiale il debutto in Argentina a metà agosto

A Metà del prossimo mese di agosto la nuova Fiat Strada farà il suo debutto nel mercato auto dell’Argentina. La conferma ufficiale è arrivata nelle scorse da parte di Herlander Zola direttore commerciale del marchio Fiat in America Latina. La data di lancio esatta non è stata ancora definita, ma è certo che la nuova Fiat Strada arriverà nella rete di concessionari argentini a metà agosto, inaugurando così un progetto per esportare la seconda generazione del pickup verso i paesi della regione.

Lanciata in Brasile il mese scorso, la domanda nel processo di pre-vendita ha sorpreso positivamente il produttore, con circa 10.000 unità vendute in sole tre settimane, come rivelato dal direttore del marchio Fiat e dalle operazioni commerciali in Brasile, Herlander Zola, in un’intervista online concesso questa settimana.

In questa occasione, l’azienda ha presentato il nuovo logo del marchio in Brasile e l’esecutivo ha confermato l’inizio delle esportazioni della nuova Strada per il prossimo mese e, come tradizionalmente accade tra le case automobilistiche brasiliane, l’Argentina è stata scelta per ricevere le prime unità del modello, che è stato completamente rinnovato e ha ottenuto importanti elementi di sicurezza e comfort. Vedremo dunque se anche in Argentina l’accoglienza del nuovo modello sarà altrettanto positiva come quella registrata in Brasile in queste settimane.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada 2021: lanciata la nuova campagna pubblicitaria in Brasile