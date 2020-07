Dodge Charger SRT Hellcat sfida una Shelby GT350 con sovralimentazione

Hennessey Performance è una delle società di tuning più famose al mondo. Spesso e volentieri il tuner pubblica sul suo canale di YouTube alcuni video molto interessanti in cui mette a confronto dei veicoli.

Ad esempio, nell’ultima clip Hennessey ha deciso di confrontare una Dodge Charger SRT Hellcat e una Ford Shelby GT350. Si tratta della prima volta che il tuner propone un versus fra questi due veicoli.

Dodge Charger SRT Hellcat: la muscle car gareggia contro una Shelby GT350 dotata del pacchetto HPE850 di Hennessey

La muscle car di Dodge è in vantaggio sulla Mustang per ragioni abbastanza ovvie. Questo perché il motore Voodoo V8 non dispone del sistema a induzione forzata che troviamo sull’Hellcat. Sulla carta, inoltre, la differenza tra i due propulsori è ancora più evidente in quanto l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri è in grado di sviluppare una potenza di 717 CV e 881 nm di coppia massima rispetto ai 535 CV e 582 nm proposti dalla Shelby GT350R.

La Ford Mustang testata da Hennessey Performance, però, è molto diversa in quanto si tratta di una Shelby GT350 con l’aggiornamento HPE850. Questo pacchetto praticamente introduce la sovralimentazione sulla vettura di Ford e gli permette di produrre 870 CV a 912 nm di coppia massima. Inoltre, la Shelby GT350 ora è capace di completare il quarto di miglio in 10,8 secondi a una velocità di 214 km/h.

Nel momento in cui i due piloti schiacciano l’acceleratore, la Shelby GT350 con il pacchetto HPE850 riesce a distaccarsi dalla Dodge Charger SRT Hellcat, nonostante i cambi di marcia leggermente più lenti. Per scoprire maggiori informazioni sul confronto, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.