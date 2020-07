Ferrari 308 GTS ottiene il gruppo propulsore di Tesla

La Ferrari 308 GTS non viene citata spesso quando si parla delle auto più belle nella storia del cavallino rampante. Nonostante ciò, è stato una vettura parecchio apprezzata dalle persone e spesso diversi esemplari vengono proposti all’asta dalle varie società specializzate.

La versione GTS in particolare, dove S sta per Spider, guadagna ancora più consensi rispetto alla GTB berlinetta con il suo tetto in stile targa. La vettura presenta il classico design Pininfarina degli anni ‘70 e un frontale con quei particolari fari pop-up che gli conferiscono un aspetto unico e aggressivo quando sono chiusi.

Ferrari 308 GTS: un esemplare ora è mossa da un gruppo propulsore Tesla

La 308 GTS potrebbe non essere tra i migliori modelli classici di Maranello ma desta comunque curiosità soprattutto quando si parla di modifiche. L’auto è uscita dallo stabilimento modenese di Ferrari con un motore V8 da 2.9 litri capace di sviluppare una potenza di 252 CV.

Tuttavia, l’esemplare presente in questo articolo ha ottenuto una modifica molto particolare in quanto motore, trasmissione e serbatoio del carburante sono stati rimossi completamente e sostituiti da un gruppo propulsore di Tesla. Non è una configurazione a doppio propulsore, quindi abbiamo ancora la trazione posteriore.

Come dimostrato dal video presente in fondo all’articolo, la conversione è stata fatta in maniera davvero professionale, a tal punto che esternamente la Ferrari 308 GTS è rimasta totalmente originale. Il motore elettrico è stato posizionato sopra l’asse posteriore mentre il pacco batterie nella parte anteriore.

Secondo quanto affermato nel video, la Ferrari 308 GTE (come viene chiamata) presenta una distribuzione dei pesi 50:50 perfetta, quindi potrebbe essere un miglioramento rispetto ai 43:57 offerti dalla 308 GTS originale.

Grazie all’implementazione di un gruppo propulsore elettrico, adesso la vettura del cavallino rampante può contare su 500 CV di potenza e un’enorme quantità di coppia disponibile fin dall’inizio.