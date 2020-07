Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye 2020 vince il premio Pure Power Award

La Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye 2020 con i suoi 808 CV ha vinto il premio Pure Power Award di New England Motor Press Association (NEMPA) durante i Ragtop Awards.

John Paul, presidente di NEMPA, ha dichiarato: “La Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye si è guadagnata facilmente il premio NEMPA Pure Power Award, con gli oltre 800 CV di potenza, il quarto di miglio completato in poco più di 10 secondi e una velocità massima di oltre 320 km/h. In un mondo di potenti motori a quattro cilindri, non c’è ancora alcun sostituto per cilindrata e coppia“.

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye: la potente muscle car riceve un importante premio dalla NEMPA

Progettata e disegnata con più potenza per attirare un pubblico ancora più ampio di appassionati di muscle car, il cuore della Challenger SRT Hellcat Redeye viene dalla sorella maggiore Demon prodotta in pochi esemplari. Il prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri è in grado di sviluppare una potenza di 808 CV e 959 nm di coppia massima ed è abbinato alla trasmissione automatica TorqueFlite 8HP90 a 8 velocità.

Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica americana, la prestante vettura è capace di accelerare da 0 a 96 km/h in soli 3,4 secondi e di completare il quarto di miglio in 10,8 secondi a una velocità di 211 km/h, oltre a proporre una velocità di punta di 327 km/h.

La Dodge Challenger non ha rivali in termini di pura potenza, capacità e abitabilità interna generale. Il suo design storico, la potenza impareggiabile e la vivibilità quotidiana si combinano perfettamente per renderla moderna e autentica. I membri della New England Motor Press Association hanno valutato un’ampia varietà di veicoli di vari produttori che coprivano diverse categorie.

I giornalisti hanno testato in maniera approfondita la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye 2020 e tutti gli altri modelli in tutta la Nuova Inghilterra fino alla giornata ufficiale di test e punteggi che si è svolta a febbraio presso la sede della NEMPA presente a Middleborough (Massachusetts).