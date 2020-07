Autostrade: annunciato sciopero per il 9 e 10 agosto

I sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Viabilità e Sla Cisal hanno annunciato, durante una conferenza stampa online, che domenica 9 e lunedì 10 agosto 2020 si terrà uno sciopero nazionale dei lavoratori delle autostrade.

Lo sciopero durerà complessivamente quattro ore e riguarderà il personale dei caselli per il 9 e tutti coloro che lavorano nell’amministrazione e nel commerciale per il 10.

I sindacati sostengono che la protesta nasce in seguito alla situazione creatasi con le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro Fise Acap e Federreti e con i dirigenti delle concessionarie autostradali riguardo le relazioni sindacali. Queste ultime si sono rivelate critiche in diversi casi e addirittura inesistenti, sia a livello nazionale che territoriale.

Lo sciopero si basa su alcune motivazioni come il ricorso eccessivo alla cassa integrazione e le modifiche effettuate in questi ultimi mesi agli orari e ai turni di lavoro che in diverse occasioni non hanno permesso di offrire agli utenti il servizio dovuto. Tale situazione si è aggravata poi con l’emergenza coronavirus.

Filt Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità sperano in una modifica generale delle normative sulle concessioni avviata già dal Governo italiano, oltre a una serie di investimenti per garantire sicurezza, manutenzione e costruzione delle infrastrutture.