Dodge Charger ottiene il frontale della Grand Cherokee in questo render

Fino ad ora Fiat Chrysler Automobiles (FCA) tiene ben differenziati i suoi brand nei vari segmenti di appartenenza. Jeep produce fuoristrada, Dodge muscle car, Fiat vetture un po’ per tutti, Alfa Romeo modelli sportivi ed eleganti, Maserati veicoli lussuosi e performanti ecc.

Tuttavia, se il gruppo automobilistico italo-americano fosse gestito da tedeschi, il risultato sarebbe stato ben diverso, con una gamma di auto sicuramente più diversificata ma con alla base la stessa piattaforma.

Dodge Charger: un progetto stravagante che immagina la berlina di Jeep

Le case automobilistiche tedesche, infatti, non hanno paura di mescolare e fare abbinamenti, offrendo supercar o dando ai SUV un corpo da coupé. Ad esempio, Jeep non produce berline ma comunque parliamo di un marchio sinonimo di lusso in America.

Il progetto digitale presente in questo articolo è stato realizzato da superrenderscars e ci mostra una vettura molto particolare che fonde una Dodge Charger SRT Hellcat con una Jeep Grand Cherokee Trackhawk. In particolare, il corpo appartiene alla berlina muscolosa di Dodge mentre il frontale al SUV più veloce di Jeep.

Diciamo che questo artista si diverte un po’ a trasformare le auto. Ad esempio, ha preso il corpo di una Maserati Ghibli e ci ha installato il frontale del Lamborghini Urus oppure la Mercedes-AMG S 63 con il frontale della Ferrari 458 o ancora la Lamborghini Countouch con l’anteriore della Ferrari F40. Sul suo profilo Instagram ufficiale è possibile comunque trovare altri progetti digitali davvero stravaganti.