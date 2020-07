FCA conferma la data di presentazione dei risultati del secondo trimestre del 2020

FCA ha appena confermato, tramite un comunicato ufficiale, che la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre del 2020 (aprile – giugno) avverrà il prossimo 31 luglio. Come da tradizione, FCA rilascerà un comunicato stampa ed una presentazione dettagliata dei risultati registrati nel trimestre concluso il 30 giugno.

I dati saranno poi commentati nel corso di una conference call con il CEO Manley in programma alle 14, ora italiana, del prossimo venerdì 31 luglio. La diretta audio della presentazione potrà essere seguita tramite il sito istituzionale di FCA, nella sezione dedicata agli investitori. La registrazione dell’evento resterà disponibile per le due settimane successive.

Saranno svelate novità sul futuro di FCA?

Naturalmente, c’è grandissima attesa per l’evento del 31 luglio. Il trimestre terminato lo scorso mese di giugno è stato per FCA, ma anche per buona parte del mercato delle quattro ruote, estremamente difficile. L’azienda deve fare i conti con l’azzeramento delle vendite ad aprile in Europa e con il netto rallentamento registrato tra maggio e giugno. A peggiorare le cose c’è stato il calo del -39% registrato negli USA nel trimestre, mercato di riferimento per FCA.

La presentazione dei risultati finanziari del 31 luglio sarà anche l’occasione per fare il punto sullo stato della fusione con PSA. Nei giorni scorsi, ricordiamo, è arrivata la conferma che il nuovo gruppo si chiamerà STELLANTIS. Nel frattempo, però, le operazioni di fusione non sono ancora concluse e le due aziende sono al lavoro per cancellare i dubbi sollevati dall’antitrust sull’operazione.

Staremo a vedere se, come fatto in passato in occasione della presentazione di altre trimestrali, FCA coglierà l’occasione per aggiornare (nuovamente) il suo piano industriale rivelando nuove informazioni in merito ai modelli in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Lo scorso anno, in occasione dell’annuncio de risultati del Q2, ricordiamo, FCA svelò il piano industriale di Maserati che solo la settimana scorsa ha registrato il debutto della prima novità, la Ghibli Hybrid.

Per ora, quindi, non ci resta che attendere il prossimo 31 luglio per scoprire nuovi dettagli in merito al futuro dell’azienda e per tutti i dati relativi al secondo trimestre del 2020, uno dei trimestri più difficili di sempre per il gruppo e, più in generale, per il mondo delle quattro ruote. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.