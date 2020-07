Stellantis sarà il nome del gruppo che nascerà dalla fusione tra FCA e PSA

Il gruppo che nascerà dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA ha finalmente un nome. La nuova società si chiamerà Stellantis. L’ufficializzazione del nome è avvenuta da pochi minuti. Nelle prossime settimane verrà svelato anche il nuovo logo del gruppo. La fusione tra FCA e PSA sarà completata, come confermato nelle scorse settimane, entro la fine del primo trimestre del 2021. Una nota congiunta emanata dai due gruppi automobilistici spiega che Stellantis deriva dal verbo latino “stello” che significa “essere illuminato di stelle”.

Si tratta dunque di un nome che omaggia le due società fondatrici e che evoca l’astronomia per infondere ottimismo e evidenziare il rinnovamento che sta alla base di questo accordo di fusione. Come abbiamo detto poc’anzi, successivamente verrà scelto anche il logo della nuova società Stellantis. Invece loghi e nomi dei singoli marchi che fanno parte del nuovo gruppo non cambieranno. Confermato che John Elkann sarà il nuovo presidente del nascente gruppo e Carlos Tavares l’amministratore delegato. L’intero processo di scelta del nome è stato supportato da Publicis Group.

