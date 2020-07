Jeep Renegade e Compass: aperti gli ordini delle versioni 4xe

Dopo la presentazione avvenuta ad inizio anno, a cui è seguito il debutto delle versioni First Edition, nella giornata di oggi Jeep ha annunciato l’apertura degli ordini delle versioni 4xe di Jeep Renegade e Jeep Compass. Si tratta delle attesissime varianti plug-in hybrid dei due modelli che la casa americana produce nello stabilimento di Melfi dove, in questo mese di luglio, per la prima volta in due anni non sono previsti esuberi occupazionali.

I clienti interessati all’acquisto delle nuove versioni 4xe di Renegade e Compass potranno recarsi in concessionaria a partire dalla giornata di domani ed effettuare l’ordine del modello prescelto. Entrambi i modelli ibridi di Jeep saranno disponibili negli allestimenti Limited, S e Trailhawk con la Compass che potrà essere ordinata anche in versione Business.

Per quanto riguarda i prezzi, la Jeep Renegade 4xe parte da 38.500 Euro mentre la Jeep Compass 4xe è disponibile con un prezzo di partenza di 42.650 Euro. Entrambi i modelli saranno acquistabili sfruttando le offerte finanziarie Jeep Excellence di FCA Bank. Per il lancio, la Renegade 4xe è disponibile con anticipo di 6 mila Euro e 48 rate mensili da 299 Euro (prima rata a gennaio 2021).

La Compass 4xe, invece, è disponibile con anticipo di 6 mila Euro e 48 rate mensili di 369 Euro (prima rata a gennaio 2021). Per entrambi i modelli, l’offerta include lo sconto di 2500 Euro legato all’applicazione dell’Ecobonus e prevede una rata finale.

Jeep Renegade e Compass 4xe: due varianti per il sistema ibrido

Sia la Renegade che la Compass 4xe sono disponibili sul mercato italiano in due configurazioni. I clienti interessati ai modelli plug-in di Jeep potranno scegliere tra una versione “base”, con motore 1.3 turbo benzina da 130 CV abbinato ad un motore elettrico da 60 CV (collegato all’asse posteriore), ed una variante “top”, con motore 1.3 turbo benzina da 180 CV abbinato ad un motore elettrico da 60 CV (collegato all’asse posteriore).

Tutte le versioni delle nuove plug-in di Jeep possono contare su di un cambio automatico a 6 rapporti e su di una batteria da 11,4 kWh (ricaricabile anche tramite presa domestica, punto di ricarica pubblica o ). In modalità a zero emissioni, le due varianti 4xe di Compass e Renegade possono contare su di un’autonomia di circa 50 chilometri. Le emissioni in atmosfera sono inferiori a 50 grammi al chilometro di CO2.

Per quanto riguarda la coppia motrice, inoltre, il motore elettrico produce 250 Nm e il motore termico 270 Nm. Lato prestazioni, il sistema ibrido garantisce un’accelerazione 0-100 km/h di circa 7.5 secondi ed una velocità massima di 200 km/h. In modalità elettrica a zero emissioni, invece, la velocità massima è limitata a 130 km/h.

Il sistema ibrido presenta tre modalità di funzionamento, per gestire la sinergia tra il motore benzina e il motore elettrico. Gli utenti potranno scegliere tra le modalità ‘Electric’, ‘Hybrid’ e ‘E-Save’. A disposizione degli utenti ci sono anche una serie di funzionalità specifiche per la guida elettrificata (Sport Mode, E-Coaching, Smart Charging) che permettono una completa gestione della vettura e del sistema elettrico.

Di serie, sia Renegade che Compass 4xe, presentano il nuovo display TFT a colori da 7 pollici che include tutte le informazioni utili alla guida in modalità elettrica con indicazioni sul livello di carica della batteria in tempo reale. Presente anche il display a colori del sistema Uconnect con diagonale di 8.4 pollici. Il sistema di infotainment integra una serie di nuove funzionalità specifiche per il monitoraggio e la gestione del sistema ibrido.

Per quanto riguarda la personalizzazione, troviamo 18 diverse combinazioni tra monocolore o bicolore con tetto nero sulla Renegade e 22 combinazioni sulla Compass. Entrambi i SUV elettrificati sono disponibili con le livree Alpine White, Glacier, Granite Crystal, Jetset Blue, Blue Shade, Sting Grey, Colorado Red, Carbon Black e Solid Black.

Per la Renegade si aggiungono le varianti Bikini e Omaha Orange e Matt Green mentre per la Compass ci sono Ivory Tristrato, Blue Italia e Techno Green. Da segnalare la possibilità di personalizzare i design dei cerchi con 6 opzioni per la Renegade 4xe e 4 opzioni per la Compass 4xe.