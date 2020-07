Traffico autostrade Liguria: l’incubo terminerà a fine luglio

Pasticcio del ministero dei Trasporti che ha ordinato ad Autostrade per l’Italia le ispezioni sulla rete ligure. Ma ora l’inferno sta per finire: secondo Aspi, per il 31 luglio l’incubo sarà svanito. Traffico autostrade Liguria: dalla prossima settimana progressiva diminuzione dei cantieri, avendo già effettuato lo smontaggio delle onduline su circa l’80% delle gallerie.

Traffico autostrade Liguria: 3 cose da sapere

Si è ormai conclusa la fase più impegnativa delle attività di monitoraggio e manutenzione delle 285 gallerie della rete ligure: Autostrade per l’Italia sta effettuando tutto sulla base delle prescrizioni del ministero. Completati i controlli nei tratti che non consentivano scambi di carreggiata: non potranno più verificarsi improvvisi prolungamenti delle chiusure notturne oltre l’orario previsto. Entro la fine di luglio saranno eseguite le ispezioni nelle ultime 65 gallerie. La cui collocazione garantirà sempre la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Autostrade per l’Italia è l’unico concessionario autostradale a livello nazionale a effettuare le ispezioni con lo smontaggio delle onduline. Il progressivo avanzamento dei lavori consentirà di liberare via via un numero sempre maggiore di tratte dalla presenza di cantieri: entro fine mese, riapertura a due corsie di gran parte della rete ligure.

Come informarsi sul traffico in Liguria

Comunque, prima di mettersi in viaggio, è comunque consigliabile consultare il sito di Autostrade per l’Italia. Si può seguire il canale Telegram di Myway “Autostrade per l’Italia – Liguria” o contattare il numero 840-04.21.21.

Il numero 840-04.21.21 si paga

Nel comunicato, Aspi definisce il numero 840-04.21.21 “verde”. Vedi screenshot in alto. Per noi, è un semplice errore. In realtà, in un’altra pagina wew, Aspi spiega meglio come stanno le cose (screenshot in basso).

Call Center Viabilità Autostrade per l’Italia

840-04.21.21 (*) – Attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, il Call Center Viabilità di Autostrade per l’Italia è pronto a fornirvi tutte le informazioni di cui avete bisogno su:

Transitabilità e previsione del traffico sulla rete aziendale

Condizioni meteorologiche in atto e previste

Pedaggi e forme di pagamento

(*) Costo fisso pari a un solo scatto indipendentemente dalla durata della conversazione. Per chi chiama da rete fissa è pari a 7,5 cent di euro (IVA esclusa) mentre per chi chiama da rete mobile dipende dal gestore di appartenenza.