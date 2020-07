Formula 1: Ferrari pensa già ad un nuovo motore per il 2021

La Ferrari vuole diventare il punto di riferimento per la Formula 1 in termini di unità di potenza, quindi prepara un pacchetto aggiornato per la stagione 2021 – in cui Carlos Sainz arriverà a Maranello – secondo le direttive della FIA. Lo ha rivelato il magazine britannico The Race.

Va ricordato che le unità di potenza saranno praticamente congelate durante questa stagione – i cambiamenti saranno consentiti solo per motivi di affidabilità – ma in vista del 2021 e del 2022 i team possono modificarli per le prestazioni.

Secondo The Race, la scuderia Ferrari lavora già al motore per la stagione 2021 di Formula 1

L’anno scorso, la Ferrari aveva il motore più potente, specialmente fino al GP degli Stati Uniti e una buona prova di ciò sono state le sue vittorie su circuiti lunghi e dritti come Spa-Francorchamps o Monza. Tuttavia, a seguito di un’indagine della FIA che ha portato a un accordo privato più che controverso, tutte le auto che utilizzavano motori Ferrari hanno registrato un calo delle prestazioni all’inizio di questa stagione.

I sospetti riguardo alla centralina Ferrari si concentrano sul flusso di carburante, poiché la FIA ha costretto i team a installare un sensore aggiuntivo sulle loro auto per questa campagna a seguito dell’indagine Ferrari. Secondo le stime GPS che la FIA ha fornito ai team di Formula 1, il motore della casa di Maranello ha un deficit di 50 cavalli rispetto alla Mercedes in modalità Q3; In gara c’è anche una differenza, ma minore.

Pertanto, il team italiano proverà a fare uno sforzo per recuperare di nuovo in termini di potenza per il prossimo anno – sempre sotto le linee guida della FIA. D’altra parte, secondo i media di cui sopra, la Ferrari effettuerà una modifica al design del radiatore che debutterà a Silverstone tra due settimane – per ottenere efficienza aerodinamica e offrire un migliore raffreddamento.

