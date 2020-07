Auto: sempre più giovani preferiscono noleggiare anziché acquistare

Facile.it ha condotto un interessante studio che riguarda il costo di un’auto se intestata ad un giovane patentato. Prendendo in considerazione un veicolo da 16.800 euro, il prezzo complessivo nei primi tre anni di vita della vettura arriva a circa 22.000 euro considerando assicurazione, manutenzione, bollo e spese accessorie.

Viste queste cifre, si stanno diffondendo parecchio delle formule alternative all’acquisto come ad esempio il noleggio a lungo termine. In occasione del lancio ufficiale di una nuova sezione sul sito, che consente di confrontare le tariffe per il noleggio a lungo termine, Facile.it ha pubblicato uno studio in cui emerge che è possibile risparmiare oltre 500 euro all’anno e allo stesso tempo usufruire di una serie di servizi accessori che non si hanno quando si acquista un’auto.

Auto: il noleggio a lungo termine è sempre più diffuso tra i giovani neopatentati

Lodovico Agnoli, responsabile new business di Facile.it, ha dichiarato: “Quando si parla di giovani neopatentati, i primi anni di guida sono quelli più delicati, sia dal punto di vista economico, sia della sicurezza. Una famiglia alle prese con l’acquisto di un’auto per un neopatentato, anziché prenderne una nuova, o sceglierne una vecchia e usata per contenere la spesa, ha oggi una terza opzione: il noleggio a lungo termine. In questo modo potrebbe risparmiare sul prezzo di acquisto, senza però rinunciare agli standard di sicurezza che solo un veicolo nuovo può offrire“.

L’analisi è stata effettuata confrontando il costo complessivo di acquisto e di mantenimento della vettura intestata a un neopatentato con età di 18 anni e una presa invece a noleggio a lungo termine nell’arco di tre anni.

Nel primo caso, la spesa più grande è sicuramente quella da sostenere per acquistare il veicolo che, come riportato ad inizio articolo, è di 16.800 euro per l’auto presa in studio. Il secondo costo più rilevante è quello dell’assicurazione. Secondo il noto portale Web, un neopatentato che parte dalla classe 14 spende circa 1000 euro all’anno per l’RCA.

Il costo complessivo della vettura presa in esame in tre anni è di circa 22.000 euro

Bisogna tenere in conto, inoltre, tutte le garanzie accessorie che solitamente vengono attivate quando si acquista una nuova auto come ad esempio la copertura e il furto e incendio. Nei tre anni in esame, l’importo complessivo è di 3900 euro.

L’analisi considera anche il bollo che per il modello analizzato è di 472 euro in tre anni. L’ultima voce da considerare è quella relativa alla manutenzione ordinaria che può arrivare a circa 600 euro percorrendo 10.000 km circa all’anno ed effettuando un paio di tagliandi. Il costo complessivo arriva così a 21.772 euro. Se ciò non bastasse, se il proprietario decidesse di vendere la vettura dopo tre anni , ipotizzando un guadagno di 10.000 euro dalla vendita, la spesa netta sostenuta passerebbe a 11.772 euro.

Nel caso in cui la vettura venisse noleggiata per un periodo di 36 mesi, il risparmio in questo caso sarebbe significativo. Prendendo in considerazione la migliore tariffa disponibile su Facile.it, il costo per il noleggio della vettura analizzata è di 285 euro al mese senza alcun anticipo.

Parliamo di un prezzo che comprende tutte le voci di spesa dette poco fa quali assicurazione, furto e incendio, altre garanzie accessorie, bollo e manutenzione ordinaria e anche alcuni costi straordinari come ad esempio il soccorso stradale o la copertura in caso di atti vandalici.

Il costo complessivo per il noleggio a lungo termine in tre anni è di 11.260 euro, ossia 1512 euro in meno rispetto alla spesa netta in caso di acquisto. Tuttavia, il risparmio risulterebbe addirittura più alto se si verificassero eventuali imprevisti che nel caso di acquisto bisognerebbe contare a parte.