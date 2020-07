Fiat viene premiata per l’eccellenza del servizio clienti in Brasile

Martedì la rivista Consumidor Moderno ha promosso il XXI Modern Consumer Award per l’eccellenza nei servizi al cliente. Fiat è stata la vincitrice nella categoria automobili, un titolo che ha già ricevuto sette volte distinguendosi tra le aziende che meglio interagiscono con i consumatori in Brasile.

Fiat è stata la vincitrice nella categoria automobili ai XXI Modern Consumer Award

“Il premio ribadisce il nostro più grande impegno: mettere al primo posto il cliente”, afferma Luis Santamaria, direttore di Mopar in Brasile. “La nostra idea è di garantire una vasta gamma di offerte e benvenuto a diversi profili di consumatori nella scelta dei servizi e, anche con le sfide attuali e il momento di trasformazione, è gratificante ricevere questo riconoscimento per conto di tutti i nostri dipendenti”. Insomma sicuramente un bel riconoscimento per Fiat.

Organizzato dalla rivista Consumidor Moderno in collaborazione con CIP, Centro de Inteligência Padrão e OnYou, una delle società più qualificate nel controllo di qualità in Brasile, il premio si svolge ogni anno in Brasile da oltre due decenni. Il premio riconosce le aziende e i professionisti impegnati nell’eccellenza nelle relazioni con i clienti sulla base di uno studio condotto nel corso dei mesi, in cui vengono valutati i principali canali di contatto e di relazione di ciascuna azienda con i propri consumatori, tenendo sempre conto delle prestazioni dei segmenti di mercato.

