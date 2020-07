Fiat Chrysler conferma investimenti miliardari in Brasile

Arrivano importanti conferme dal Brasile per quanto riguarda il gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Il numero uno di FCA in America Latina, l’amministratore delegato Antonio Filosa, nelle scorse ore ha confermato che la sua azienda effettuerà gli investimenti miliardari promessi lo scorso anno in Brasile. Questo nonostante la grave crisi economica scoppiata nel paese a causa dell’epidemia di coronavirus che sta mietendo molte vittime nel paese.

Fiat Chrysler conferma di puntare forte sul Brasile con grossi investimenti

Nelle scorse ore durante un incontro avvenuto in videoconferenza con il governatore di Pernambuco, Paulo Cámara, il direttore della casa automobilistica ha confermato che “continuerà gli investimenti previsti. ” Prima dello scoppio della pandemia in Brasile, il gruppo Fiat Chrysler Automobiles aveva annunciato investimenti per 7,5 miliardi di reais (circa 1,5 miliardi di dollari) nella regione.

Gli investimenti sono concentrati nel polo automobilistico di Goiana, un comune vicino a Recife, la capitale regionale, e dove Fiat Chrysler ha diverse strutture, principalmente l’unità di produzione del marchio Jeep, dove Renegade e Compass vengono prodotti e vengono anche esportati in Argentina. Questo impianto, d’altra parte, è ora gestito dalla giovane ingegnere brasiliana Juliana Coelho. Dunque ancora una volta FCA nonostante le difficoltà che il paese sta vivendo in questo momento ha deciso di scommettere sul Brasile.

Ricordiamo che nei prossimi anni è previsto l’arrivo di numerosi modelli. Tra questi due nuovi SUV di Fiat e un nuovo modello di Jeep. L’obiettivo di Fiat Chrysler è quello di continuare ad essere leader del settore automotive nel grande paese latino americano.

