Jeep Renegade Orange Edition 2020 arriva nelle prime concessionarie

La settimana scorsa, Jeep ha lanciato negli Stati Uniti l’ultima edizione speciale del suo Renegade con il nome di Jeep Renegade Orange Edition 2020. Nelle scorse ore, Mopar Insiders ha riportato che i primi esemplari di questa special edition stanno iniziando ad arrivare nelle concessionarie statunitensi.

Il pacchetto si basa sul famoso allestimento Latitude ed è disponibile solo per un periodo limitato di tempo. Il Renegade Orange Edition porta con sé degli specchietti esterni Orange con indicatori di direzione integrati, un adesivo nero con strisce arancioni sul cofano motore lato conducente, dei cerchi in alluminio nero da 19″ e degli pneumatici all-season 235/45R19 BSW.

Jeep Renegade Orange Edition: i primi esemplari della special edition avvistati negli showroom USA

Troviamo, poi, delle cornici arancioni su prese d’aria e altoparlanti, il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto (oppure con schermo da 8.4 pollici disponibile come optional), dei sedili in tessuto nero e tanto altro ancora.

Il Renegade Orange Edition può essere, inoltre, equipaggiato con il sistema My Sky oppure con un tetto apribile panoramico a doppio pannello. Altri pacchetti per il Renegade Latitude sono disponibili anche sulla Orange Edition come ad esempio il Cold Weather, l’Advanced Technology Group e il Trailer-Tow Group.

Il prezzo di listino (U.S. Manufacturer Suggested Retail Price – MSRP) per il Jeep Renegade Orange Edition 2020 è di 25.690 dollari (22.534 euro) per la versione con trazione anteriore e 27.190 dollari (23.850 euro) per quella 4×4.