Jeep Renegade Orange Edition debutta negli Stati Uniti

Jeep adora lanciare negli Stati Uniti delle edizioni speciali delle sue vetture. L’ultima prende il nome di Jeep Renegade Orange Edition e porta con sé un divertente pacchetto esterno caratterizzato da inserti color arancio.

Abbiamo sostanzialmente un modello Latitude di fascia intermedia che presenta alcune funzionalità interne aggiornate. Il Renegade Orange Edition può essere equipaggiato con la trazione anteriore o con quella integrale 4×4.

Jeep Renegade Orange Edition: una nuova versione speciale del SUV debutta negli USA

Più nello specifico, la special edition del SUV compatto propone un adesivo presente sul cofano lato conducente composto da uno sfondo nero con strisce arancioni, degli specchietti esterni Orange con indicatori di direzione integrati, dei cerchi in alluminio nero da 19″, degli pneumatici all season 235/45R19 BSW, il sistema di infotainment Uconnect con display da 7 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto offerto come standard (la versione con schermo da 8.4 pollici è disponibile come optional), dei sedili in tessuto nero e tanto altro ancora.

Il Jeep Renegade Orange Edition 2020 può essere anche equipaggiato con il sistema My Sky oppure con un tetto apribile panoramico a doppio pannello. Altri pacchetti che solitamente sono disponibili per il Latitude possono essere aggiunti anche alla Orange Edition come ad esempio i Cold Weather, Passive Entry Remote-Start, Advanced Technology Group e Trailer-Tow Group.

La nuova edizione speciale del crossover americano è disponibile in quattro diverse colorazioni: Alpine White, Glacier Metallic, Granite Crystal e Black. Solo la prima tonalità è disponibile come standard mentre le altre tre possono essere scelte pagando 245 dollari (217 euro) in più.

Il prezzo di listino (U.S. Manufacturer Suggested Retail Price – MSRP) per acquistare il nuovo Jeep Renegade Orange Edition è di 25.690 dollari (22.759 euro) per la variante con trazione anteriore e 27.190 dollari (24.088 euro) per il modello 4×4.