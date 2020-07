Fiat aumenta i prezzi di diversi veicoli in Brasile

Fiat ha deciso di aumentare i prezzi di diversi modelli di auto e veicoli commerciali leggeri venduti in Brasile. In particolare, la casa automobilistica torinese ha alzato i prezzi di Mobi, Uno, Argo, Grand Siena, Cronos, Fiorino e Doblò di fino a 2100 R$ (343 euro).

Ad esempio, la Fiat Mobi è passata da 35.990 R$ (5884 euro) a 36.990 R$ (6048 euro), quindi si è verificato un aumento di 1000 R$ (163 euro). La versione Drive ora costa 43.290 R$ (7078 euro). La Fiat Uno ha ottenuto un aumento di 300 R$ (49 euro) per la versione Attractive che adesso parte da 45.890 R$ (7503 euro). La Drive, invece, costa 1000 R$ (163 euro), da 47.990 R$ (7844 euro) a 48.990 R$ (8008 euro). Le opzioni Way 1.0 e 1.3 ora vengono proposte a 700 R$ (114 euro) in più, rispettivamente 51.290 R$ (8384 euro) e 55.290 R$ (9037 euro).

Fiat: fino a 343 euro di aumenti per diversi veicoli del marchio venduti in Brasile

La vettura più venduta di Fiat in Brasile, la Fiat Argo, non ha ricevuto alcun aumento per quanto riguarda la versione Trekking 1.8 con cambio automatico il cui prezzo è rimasto invariato a 69.990 R$ (11.440 euro). La variante Drive 1.0 ha ottenuto un aumento di 1300 R$ (212 euro) visto che adesso costa 51.290 R$ (8382 euro) anziché 49.990 R$ (8170 euro).

Anche la versione Drive 1.3 adesso è disponibile a 56.790 R$ (9281 euro) invece di 54.390 R$ (8889 euro). Nel caso della versione Precision 1.8 con cambio automatico, l’incremento è stato di 1000 R$ a 68.990 R$ (11.275 euro). La Fiat Argo HGT 1.8 con cambio automatico adesso costa 72.490 R$ (11.847 euro) anziché 71.990 R$ (11.765 euro), quindi un aumento di 500 R$ (81 euro).

La Grand Siena ha ricevuto un aumento di prezzo di 1300 R$ (212 euro) nella versione Attractive 1.0 che adesso è disponibile a 51.290 R$ (8383 euro). La variante con motore da 1.4 litri, invece, è disponibile a 55.790 R$ (9118 euro), quindi 300 R$ (49 euro) in più.

Per quanto concerne la gamma della Fiat Cronos, soltanto la versione PCD, motore 1.8 e cambio automatico costa 69.990 R$ (11.439 euro). Le altre versioni hanno ottenuto un aumento di prezzo. Ad esempio, la versione d’accesso 1.3 adesso costa 1300 R$ in più: 62.290 R$ (10.180 euro). La variante Drive 1.3 è disponibile a 65.790 R$ (10.752 euro) invece di 64.490 R$ (10.539 euro). La Cronos Drive 1.8 con cambio automatico e la Precision ora partono da 73.990 R$ (12.092 euro).

Il Fiat Fiorino ha ottenuto un aumento di prezzo di 1500 R$ (245 euro) nella versione 1.4 e adesso costa 69.790 R$ (11.406 euro). La Hard Working, invece, passa a 79.890 R$ (13.056 euro) visto l’aumento di prezzo di 2100 R$ (343 euro). Infine, il Fiat Doblò Essence 1.8 con cambio manuale costa 1700 R$ (277 euro) in più in quanto adesso parte da 99.990 R$ (16.343 euro) anziché 98.290 R$ (16.065 euro).